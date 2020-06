Ue: Scalfarotto, "prendere i fondi del Mes per rafforzare la sanità in Puglia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'Italia facesse ricorso al Mes, per la Puglia ci sarebbero quasi due miliardi e mezzo per rafforzare la sanità e migliorare i servizi ai cittadini. Lo ha scritto su Twitter il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto, candidato presidente della Regione Puglia per la coalizione formata da Italia Viva, Azione e +Europa. “Io dico che vanno presi, senza alcun dubbio. Cosa ne pensano Emiliano, Fitto e Laricchia?", ha detto Scalfarotto rivolgendosi agli altri candidati all’incarico di governatore regionale.(Res)