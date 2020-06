Cultura: Piemonte dal vivo, dal 1° luglio 100 spettacoli in dimore storiche e arene estive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli spazi estivi sono stati realizzati in primo luogo insieme alle Amministrazioni comunali che tradizionalmente concorrono, con Piemonte dal Vivo, alla realizzazione delle stagioni teatrali invernali: Vercelli trasforma piazzale Pisu in un’arena capace di ospitare fino a 800 posti seduti, mentre Cuneo allestisce la propria (per una platea di 500 persone) negli spazi adiacenti al Palazzetto dello Sport, in vista di una stagione che si estenderà fino alla ripresa del campionato di Volley. Verbania utilizza gli spazi naturali esterni al Centro Eventi il Maggiore, arrivando ad accogliere fino a 1000 spettatori affacciati su lago, mentre Tortona ospita la propria programmazione estiva nella corte del Teatro Civico, allestita per l’occasione. E ancora Pinerolo, con un palco nel parco di Villa Corelli, o Ciriè con l’Area Remmert, immersa nel verde nel centro storico della città. Bistagno (Al), Casalborgone (To), Chivasso (To), Ciriè (To), Cuneo, Costigliole d’Asti (At), Leini (To), Pinerolo (To), Saluzzo (Cn), Savigliano (Cn), Tortona (Al), Verbania, Vercelli sono i Comuni che insieme a Piemonte dal Vivo hanno deciso di offrire ai propri cittadini una proposta culturale. In alcuni casi si tratta di opportunità anche per quegli abbonati delle stagioni 2019/2020 che non hanno potuto utilizzare i biglietti per gli spettacoli programmati nelle settimane di chiusura (per le info di biglietteria, specifiche per ogni sede, consultare il sito piemontedalvivo.it). Tra gli artisti in programma: Bandakadabra (Area Remmert di Ciriè, 1 luglio; Arena estiva di Cuneo, 19 luglio; Ala polifunzionale di Savigliano, 3 e 4 agosto; Parco Corelli di Pinerolo, 7 agosto e Corte del Teatro Civico di Tortona, 8 agosto); Alessio Boni e Omar Pedrini in 66/67 (Arena estiva di Cuneo, 11 luglio); Michele Placido in Amor y Tango (Arena estiva di Verbania, 15 luglio); Giobbe Covatta in La Divina Commediola (Arena estiva di Verbania, 22 luglio e Ala Polifunzionale Savigliano, 23 luglio); Michela Murgia in Istruzioni per diventare fascisti (Arena estiva di Cuneo, 24 luglio); Mario Perrotta in In nome del padre (Parco Corelli di Pinerolo, 24 luglio, e Arena estiva di Cuneo, 27 luglio); Peppe Servillo & Solis String Quartet con il concerto Presentimento (Cortile di Palazzo S. Chiara di Chivasso, 26 luglio); Roberto Castello con Mbira (Area Remmert di Ciriè, 28 luglio); Lella Costa in La vedova Socrate (Area Remmert di Ciriè, 3 settembre). (Rpi)