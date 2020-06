Napoli: Ronghi, scomparsa sindacalista Femiano lascia vuoto incolmabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A maggio del 1974 difendeva la sede napoletana della Cisnal, sindacato di destra, di via Depretis dall'assalto di un corteo di sinistra. Divenuto leader dei chimici e poi segretario regionale della Cisnal, poi Ugl, guidò la battaglia in Montefibre e nelle tante imprese sul territorio. Un sindacalista movimentista e di grande lungimiranza che ha rivestito anche l'importante ruolo di Segretario Confederale a Roma ed è stato un saldo punto di riferimento della nostra storia sindacale". Lo ha affermato in una nota Salvatore Ronghi che ha ricordato il sindacalista di destra, Enzo Femiano, deceduto a 72 anni, durante la notte per un improvviso arresto cardiaco. I funerali si svolgeranno domani martedì 30 giugno alle ore 15 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Afragola. (segue) (Ren)