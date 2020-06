Cultura: in Francia una mostra virtuale sulle nuove scoperte a Pompei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per condividere con il pubblico le recenti scoperte nell'area del Parco archeologico di Pompei, la Réunion des musées nationaux - Grand Palais propone una mostra digitale immersiva: un'esperienza nuova che mostra Pompei in maniera spettacolare e suggestiva". Lo si legge in una nota del Parco: "Per realizzare ciò la Rmn-Gp ha collaborato con il Parco archeologico di Pompei e con la società Gedeon Programmes, ha effettuato riprese ad altissima risoluzione e realizzato ricostruzioni in 3d di estrema precisione". E ancora: " La prima parte della mostra metterà l'accento sulla vita effervescente delle strade. Al centro del percorso, un dispositivo invita il visitatore a entrare nel cuore del dramma e segue la cronologia del disastro: al culmine dell'eruzione la città è investita dal flusso piroclastico. La terza parte sarà consacrata alla riscoperta di Pompei, dimenticata per secoli, narrando la storia degli scavi dal diciottesimo secolo, ricordandone il mito e ponendo l'accento sulle scoperte recenti, in particolare quelle che, nel 2018, hanno consentito di riconsiderare con maggiore precisione la data dell'eruzione".(Ren)