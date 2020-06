Campania: Nappi (Lega), focolaio Mondragone, sanatoria ha aggravato situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il focolaio di Mondragone porta alla luce una drammatica realtà economica e sociale che la sanatoria voluta dal Pd ha contribuito ad aggravare”. Lo ha scritto in una nota Severino Nappi, Lega Campania. “La regolarizzazione dei migranti infatti - ha proseguito Nappi - che nei numeri si è già rivelata un flop, offre l’illusione di una terra promessa che purtroppo, a causa di amministratori incapaci come De Luca, ancora non c’è. Per affrontare seriamente i problemi dell’agricoltura, non serve un esercito di schiavi ma è necessario alzare la qualità e migliorare le condizioni del lavoro nei campi per renderlo appetibile alle migliaia di disoccupati che sono già in Italia. Servono incentivi, sgravi, prezzi regolati, e la qualità dell’offerta di lavoro", ha concluso l’esponente della Lega.(Ren)