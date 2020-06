© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pensioni minime saranno portate, a breve, a mille euro anche per giugno. Per una ragione sociale e di legalità, per non indurre le persone a finire sotto usura per cinquecento euro. Presto lo faremo”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)