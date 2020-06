Agroalimentare: Sardegna chiede intervento per ristabilire equità nei bandi Agea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all’Agricoltura della Regione Sardegna, Gabriella Murgia, ha inviato una lettera al ministro delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, nella quale esprime "il più vivo disappunto" per l'esclusione del pecorino romano e degli altri due formaggi Dop della Sardegna dai bandi Agea per il sostegno agli indigenti. “Il decreto interministeriale dello scorso 8 aprile nel prevedere l'integrazione al programma di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti ha previsto, tra gli altri, una specifica dotazione per i formaggi Dop: i conseguenti provvedimenti adottati da Agea includono diversi formaggi Dop provenienti da diverse parti d'Italia ma non ricomprendono nemmeno una delle tre Dop tipiche della Sardegna", scrive l’esponente della Giunta Solinas. “Come si evince dalla lettura degli atti, l'individuazione operata da Agea risulta assolutamente discrezionale in quanto negli stessi non vengono indicati i criteri e le motivazioni che hanno indotto le scelte: per contro ritengo che non debbano essere ignorate le specificità Dop della Sardegna, e chiedo pertanto un intervento per ristabilire equità nelle scelte che devono essere mosse da criteri di distribuzione tra le diverse produzioni e i territori di provenienza”, ha scritto l’assessore. (Com)