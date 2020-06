Campania: De Luca, contattata ambasciata bulgara per Mondragone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Protezione civile garantisce col Banco Alimentare le forniture di beni di prima necessità. Bisogna spiegare a tutti che le regole si rispettano. Mi riferisco a chi occupa le palazzine e pure a chi ha messo in piedi iniziative non responsabili. Ho fatto convocare ambasciata bulgara, arriverà chi fornirà loro informazioni e garantirà rispetto delle regole. Oggi abbiamo forze dell’ordine per garantire rispetto. Non c’è nessuna discriminazioni. Noi ci rapportiamo agli esseri umani non alle nazionalità”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)