Campania: De Luca, il caso emerso a Mondragone perché abbiamo voluto indagare su contagi

- "A Caserta per tanti giorni contagio zero, ora è doveroso fare in modo che non si diffonda il contagio. I cittadini di Mondragone stiano tranquilli, il problema è emerso perché abbiamo deciso di non chiudere gli occhi. Una signora era arrivata, positiva: abbiamo deciso di ricostruire tutta la filiera dei contatti. Dobbiamo stare tranquilli. Manteniamo tranquillità e dateci fiducia. Sono problemi da tempo immemorabili, di cui nessuno s’era accorto: noi lo trattiamo dal punto di vista sanitario". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)