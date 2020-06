© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo tempo da perdere con notizie, sciacallaggi e sondaggi falsi. In questi mesi vedrete di tutto. Noi di tempo da perdere non ne abbiamo e non ne avremo. Rimarremo concentrati sulle cose da fare, nell’interesse dei cittadini e delle imprese". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)