Giornalisti: Rivellini (Fd'I), con dimissioni da Ordine giornalisti Feltri ha evitato l'espulsione certa

- "Le dimissioni di Vittorio Feltri dall'ordine dei giornalisti erano attese, perché in questo modo ha evitato lo scuorno di un'espulsione ormai certa. Ora al 'bauscia' Vittorio conviene dimettersi immediatamente da tutto, anche dalle enoteche bergamasche". Lo ha affermato in una nota il dirigente napoletano di Fratelli d'Italia Enzo Rivellini: "Comunque chiariamo che le sue offese, discriminatorie e razziste, non sono opinioni a cui qualche potere forte vuol mettere il bavaglio, come intende far credere il polentone". Quindi ha proseguito: "Feltri stia tranquillo, perché se al nord la cattiveria e l'invidia, imperano, tanto che dopo le sue dimissioni e la perdita di potere nessun bergamasco gli offrirà nemmeno un caffè, da noi la civiltà, la generosità e la cultura dell'accoglienza gli consentiranno di trovare sempre una porta aperta e, se viene a Napoli, dopo che avrà ascoltato una meritata e colorita opinione sui suoi insulti, troverà sempre un civilissimo napoletano che gli offrirà un ragù sospeso. Noi abbiamo storia, cuore e dignità che forse nelle sue valli è difficile trovare". (Ren)