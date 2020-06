© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta comunale si è costituita parte civile in un procedimento penale pendente dinanzi alla prima sezione del Tribunale di Napoli per l'udienza del 14 luglio nei confronti di numerosi imputati accusati di far parte di un'associazione di tipo camorristico denominata clan Lo Russo". Lo ha reso noto il Comune di Napoli in un comunicato. (Ren)