Piemonte: Consiglio regionale, da martedì si discute la legge di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Piemonte è convocato martedì 30 giugno (dalle 15 alle 20), mercoledì 1 (dalle 11 alle 20) e giovedì 2 luglio (dalle ore 10 alle 20), in videoconferenza e con la presenza dei capigruppo, per il proseguimento dell’esame del disegno di legge 83 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2020”. All’ordine del giorno anche la proposta di deliberazione sul Rendiconto di gestione del Consiglio 2019. A seguire le mozioni in merito all’indagine conoscitiva sull’emergenza Covid 19 e gli atti d’indirizzo sulla soglia Isee nella scuola. Martedì 30, alle 14, si tiene il question time con eventuale prosecuzione alle 14 di giovedì 2. Lo svolgimento delle interrogazioni e interpellanze è previsto mercoledì 1 alle 10.30. La terza Commissione, presieduta da Claudio Leone, si riunisce in sede legislativa alle 10 di martedì 30 giugno per esaminare il disegno di legge “Misure per il commercio a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (segue) (Rpi)