Piemonte: Consiglio regionale, da martedì si discute la legge di stabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le altre Commissioni si riuniscono: lunedì 29 giugno: alle 10 la quarta, presidente Alessandro Stecco, per l’audizione del presidente e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minori nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli abusi e maltrattamenti sui minori; alle 14.30 la prima, presidente Carlo Riva Vercellotti, e la seconda, presidente Mauro Fava, in congiunta per il parere preventivo sulla proposta di deliberazione sui criteri di erogazione dei contributi per il rilancio dell’edilizia colpita dall’emergenza da Covid 19. Alle 11.30 di lunedì 29 si riunisce anche il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. Mercoledì 1 luglio: alle 10, ancora la seconda, per l’audizione di Trenitalia e Gtt in merito alla ferrovia canavesana. (Rpi)