Governo: Laboccetta (Polo Sud), anniversario Almirante, maestro di vita per mia generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è l'anniversario della nascita di Giorgio Almirante, che fu insieme a Pino Romualdi maestro di vita e di politica per la mia generazione”. Lo ha dichiarato Amedeo Laboccetta, ex deputato di Napoli. “Tra le sue grandissime intuizioni - ha proseguito il presidente di Polo Sud - la battaglia per il presidenzialismo. Seppe conquistarsi sul campo il rispetto degli avversari. Un gigante rispetto a molti pigmei in circolazione nell'attuale governo e nelle assemblee parlamentari. Commise un grave errore politico che tanto è costato alla destra italiana. Scegliere Fini come suo successore. Ma la sua battaglia sul piano delle idee resta di grandissima attualità”, ha concluso lo storico esponente della destra partenopea. (Ren)