Regionali: Diodato (Fd'I), Salvini non è informato, sul mio conto informazioni prive di fondamento

- “Matteo Salvini ha bussato a un altro citofono sbagliato! Non so se il senatore Salvini, che ha sempre goduto della mia modesta stima e solidarietà, sia destinatario di informazioni prive di fondamento, mi abbia in antipatia perché sono borbonico e apostolico di Santa Romana Chiesa, oppure perché insieme a tanti altri amici gli sto svuotando la Lega dalle nostre parti". Lo ha dichiarato in una nota Pietro Diodato, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, in merito all’ipotesi del veto posto dal leader della Lega alla sua candidatura alle prossime elezioni regionali in Campania. "Fatto sta - ha proseguito l'esponente di Fd'I -che, sollevare una 'questione morale' nei confronti del sottoscritto, è la dimostrazione che non conosce gli uomini, i fatti e la storia della nostra terra. A cui il leader della Lega rimane estraneo. Voglio infine ringraziare il parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli, presidente della direzione nazionale, per aver difeso il mio onore e dire grazie ai tanti amici e militanti della Lega che, sconcertati dalle parole di Salvini, mi stanno esprimendo solidarietà e vicinanza”, ha concluso Diodato.(Ren)