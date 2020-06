Regonali: Ronghi (Sud protagonista), candidare parlamentari e vice sindaci, basta veti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I sondaggi relativi ai possibili risultati delle elezioni regionali in Campania di settembre evidenziano un distacco tra il centrodestra e il centrosinistra di n. 6 punti a vantaggio di quest'ultima coalizione". Lo ha affermato il segretario generale di "Sud protagonista", Salvatore Ronghi, che ha scritto una lettera ai coordinatori regionali di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, Domenico De Siano, Nicola Molteni e Antonio Iannone. "Tale percentuale - ha proseguito Ronghi - può essere recuperata e portare alla vittoria la nostra coalizione ma bisogna mettere in campo liste forti e di qualità candidando tutti coloro che hanno gestione di potere politico e smetterla con i veti da parte della Lega. Avremmo avuto bisogno di un candidato presidente più entusiasmante. Visto che non è così, bisogna puntare sulla presentazione di liste forti, di qualità e competitive candidando i parlamentari, i vice sindaci, i professionisti responsabili degli Ordini che si sono dichiarati vicini a noi e coloro che sono stati indicati nei vari organismi di gestione. Ovviamente bisogna puntare sui giovani per rilanciare la necessaria politica di rinnovamento. Siffatte liste darebbero sicuramente anche entusiasmo ai tanti elettori del centrodestra, che si stanno rifugiando nel non voto, perché darebbero il segnale che siamo tutti in campo per vincere, un messaggio che, fino ad oggi, non si riesce a veicolare". Ronghi ha auspicato che "la Lega, che già ci ha fatto perdere sei mesi sulla indicazione del presidente, non ci faccia perdere altro tempo con gli attacchi tattici contro gli alleati". (Ren)