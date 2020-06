Campania: De Luca, isolare speculazioni e sciacallaggi politici su Mondragone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Isolate chi vuole fare speculazioni politiche e sciacallaggio. Per fare che, poi? Concentriamoci sui problemi per far riprendere la vita normale a Mondragone e spegnere il focolaio. Nel Vallo di Diano ce l’abbiamo fatta. Anche ad Ariano Irpino, dove il territorio era difficilissimo e ringrazio di cuore i cittadini per la grande correttezza e spirito civico ma anche perché abbiamo ricordato i deceduti durante il Covid con grande compostezza, cittadini mi hanno accolto con affetto e amicizia. Impegno forte per rilancio economia". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)