Campania: Ciarambino (M5s), Caldoro e De Luca firmino patto per le liste pulite

- "Chiediamo ai candidati alla presidenza della Regione Campania di sottoscrivere, come abbiamo fatto noi, un patto per le liste pulite". Lo ha detto il candidato alla presidenza Valeria Ciarambino: "L'atto che proponiamo è il minimo sindacale a cui ci si dovrebbe attenere quando ci si presenta al cospetto dei propri cittadini per chiedere la loro fiducia. Non pretendiamo troppo se chiediamo che un papabile esponente dell'istituzione più importante di questa regione non dovrà essere indagato reati per camorra, voto di scambio, corruzione o qualunque tipo di reato contro la pubblica amministrazione". Ciarambino ha spiegato: "Alle regionali di 5 anni fa la lista degli impresentabili stilata dalla commissione antimafia vedeva la Campania in testa per numero di impresentabili, tra coalizione di centrodestra e centrosinistra, con a capo gli stessi candidati presidenti di oggi". (Ren)