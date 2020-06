Campania: Molteni (Lega), su quali basi De Luca dice che i pazienti del Nord si curano al sud?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai De Luca è come un disco rotto, ripete le solite promesse e prende in giro i campani. Anche cinque anni fa ci aveva illustrato il suo piano per lo smaltimento dei rifiuti ma poco è stato fatto, solo l'11% delle ecoballe di Taverna del Re, ad esempio, è stato rimosso. Stessa cosa sulla sanità". Lo ha detto in una nota il coordinatore della Lega campana Nicola Molteni: "Su quali basi afferma che i cittadini del Nord vengono a curarsi al Sud? Le ricerche della fondazione Gimbe, a luglio dello scorso anno, hanno ben evidenziato come, proprio dalla Campania, vi sia una fuga nelle regioni Lombardia e Veneto per farsi curare. La Campania è la regione, insieme al Lazio con il maggior numero di utenti che emigrano. Ogni anno, per colpa di una sanità gestita male, le regioni del Sud perdono 4,6 mld di euro". Quindi ha concluso: "Guarda caso, proprio dalle regioni governate dal centrosinistra. Sarebbe invece utile creare le basi per una sanità valida ed efficace per poter immettere nel Mezzogiorno un flusso importante di denaro con il quale gettito si potrebbero realizzare infrastrutture, servizi e trasporti". (Ren)