Conferenza Stato-Regioni: ecco il resoconto della riunione di oggi

- Si è tenuta questo pomeriggio la Conferenza Stato Regioni presieduta dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. Il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, gli altri presidenti di Regione, sottosegretari e viceministri competenti dei provvedimenti all'ordine del giorno si sono collegati in videoconferenza. Lo riferisce una nota del ministero per gli Affari regionali. La Conferenza Stato Regioni ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale concernente la determinazione del contingente triennale 2020-2022 per l’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi, su proposta del ministro del Lavoro e sullo schema di decreto legislativo, proposto dal ministro per gli Affari europei e dal ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante attuazione della direttiva (Ue) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti. (Com)