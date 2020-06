Cdm: Boccia, in alcune Regioni non è garantito equilibrio rappresentanza tra donne e uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi a Palazzo Chigi sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte. Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, ha svolto un’informativa in relazione ad una ricognizione effettuata sulla legislazione regionale in materia di elezione dei Consiglio regionali. Stando alla relativa nota, dalla ricognizione è emerso che le leggi elettorali di talune Regioni non sono state adeguate alle disposizioni di principio introdotte dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, volte a garantire l’equilibrio di rappresentanza tra donne e uomini nei Consigli regionali. Tali leggi, infatti, non consentono l’espressione della seconda preferenza riservata a un candidato di sesso diverso, o non prevedono le quote di lista. (Com)