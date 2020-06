Campania: De Luca, con i concorsi daremo lavoro a un'intera generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo incontrato le ragazze e ragazzi del concorsone. Da luglio 2.500 ragazzi sceglieranno i comuni presso cui andare a fare la formazione col Formez e poi concluderla con il contratto a tempo indeterminato. Per dare lavoro, e non contributi e assistenza, a un’intera generazione abbiamo fatto quello che non ha fatto nessuno per anni". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)