Cultura: Filarmonica della Scala in diretta dai cortili di Milano con il 5G di Vodafone

- Prende il via oggi l’iniziativa della Filarmonica della Scala che inaugura un lungo weekend di concerti nei cortili di Milano: il ciclo “Overture – la Filarmonica nei cortili” presenterà 24 concerti da venerdì 26 a domenica 28 giugno con otto formazioni diverse in altrettanti cortili della città. Stando al relativo comunicato stampa, i concerti potranno essere seguiti online sulle piattaforme della Filarmonica, e grazie alla partnership con Vodafone per la prima volta sarà utilizzata la rete 5G durante un concerto di musica classica dal vivo: sarà utilizzata anche una soluzione di streaming 5G dedicata agli eventi per trasmettere le immagini e l’audio in alta definizione, ogni sera, da una delle sedi del concerto. Questa sera da Casa Atellani, la dimora storica in corso Magenta che ospita la Vigna di Leonardo, sarà trasmesso il concerto di un gruppo di archi e fiati impegnati con musiche di Mozart; sabato dal cortile della università statale un gruppo di ottoni esegue un programma musicale che da William Byrd arriva fino a Nino Rota; domenica dalla Certosa di Milano un ensemble di archi, con Laura Marzadori violino solista, esegue musiche di Vivaldi, Bottesini e Grieg. (Com)