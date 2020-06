Campania: Peluso (Fd'I), focolaio Mondragone, cittadini danneggiati da covid e migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Profonda solidarietà ai cittadini di Mondragone che subiscono il doppio danno del rischio contagio dovuto al focolaio sviluppatosi nelle palazzine ex Cirio abitate da una comunità di bulgari e della prepotenza di questi immigrati che pretendono di stare in Italia e sui territori disprezzando le nostre regole e prevaricando i diritti degli italiani". Lo ha affermato la dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, vice responsabile per le Politiche per il Mezzogiorno, Gabriella Peluso. "Lo Stato - ha aggiunto - deve intervenire con determinazione per ripristinare il rispetto delle regole e per salvaguardare la salute dei mondragonesi e di tutti i campani e per porre in essere politiche per lo sviluppo di un territorio che ha tante potenzialità, dall'agricoltura al turismo, che, ad oggi, sono rimaste del tutto inespresse costringendo i cittadini a vivere in condizioni penalizzanti", ha sottolineato la dirigente del partito guidato da Giorgia Meloni. (Ren)