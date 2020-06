Napoli: Abc, D'Angelo al progetto campo estivo domenica 28 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A curare e supervisionare tutte le attività collaborerà il personale esperto del Centro di assistenza socio-educativa "Il palloncino rosso", una giovane realtà del terzo settore, che opera da poco più di un anno sul territorio del quartiere Vomero. In questo periodo di assenza dalla scuola, i bambini si troveranno a contatto con gli elementi naturali, liberi di esplorare e di acquisire conoscenza attraverso il contatto diretto che, mai come oggi diviene necessità assoluta. Così, tra giochi e laboratori, scopriranno i prodotti della terra, realizzeranno giardini fioriti decorando vasetti di terracotta, impareranno l'importanza del riciclo e il ruolo fondamentale dell'acqua, fonte di vita tanto per gli esseri umani quanto per la natura che ci circonda. (Ren)