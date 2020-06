Campania: De Luca, da questa mattina camper in strada per i tamponi a Mondragone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’obiettivo che abbiamo a Mondragone è spegnere il contagio. Non ci è parso il caso di assumere misure più gravi. Da questa mattina presenti due camper per fare tamponi a cittadini dell’area circostante alle cinque palazzine. Gli stessi dipendenti Asl andranno nei negozi a farli, il lavoro sta procedendo. A cosa serve? Serve a verificare se c’è stata diffusione di contagio: abbiamo interesse a individuare anche l’ultimo dei problemi perché vogliamo stare tranquilli. I positivi andranno in isolamento e saranno assistiti. Dobbiamo spegnere assolutamente il focolaio di Mondragone". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)