Campania: De Luca, da irresponsabili decidere di votare il 20 settembre

- "La Campania manterrà il dissenso in conferenza Stato-Regione. Irresponsabile decidere di andare a votare il 20 settembre, per i comuni, le Regioni e tutti i cittadini per i referendum. Dovete sapere che 45 giorni prima del voto un ente può fare solo ordinaria amministrazione. Proprio in quel periodo cruciale per dare una mano ai ragazzi e ai docenti per riapertura anno scolastico, noi siamo costretti a pensare alle liste, ai comizi e alle fesserie. Non s’è capito perché non s’è andato a votare all’ultima settimana di luglio. Governo si prenda tutte le responsabilità". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)