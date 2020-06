Elezioni: De Luca, Lega e M5s d'accordo per procrastinare il voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega aveva proposto di andare a votare il 27 settembre, più o meno d’accordo era il M5s. Tutti sulla stessa lunghezza d'onda per tentare di guadagnare tempo e qualche voto. Non ci riusciranno. Ma accadrà che non potremo lavorare per garantire la riapertura dell'anno scolastico ma dovremo pensare alle liste e ai candidati". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla scelta del 20 settembre per l'election day. (Ren)