Campania: De Luca, a luglio inaugureremo impianto di produzione combustibile da ecoballe a Caivano (Na)

- "A inizio luglio andiamo a inaugurare a Caivano (Na) l’impianto di produzione di combustile solido secondario. Ci consentirà di eliminare altre 400mila tonnellate di ecoballe l’anno. È il secondo capitolo del progetto eliminazione ecoballe. Noi entro l’anno portiamo fuori 800mila tonnellate fuori regione di ecoballe e poi portiamo con trasformazione in combustibile e poi ci sarà il terzo con la vagliatura spinta per recuperare il materiale da riciclo. Ci vorrà un altro anno e mezzo ci vorrà ma avremo ripulito la faccia della Campania dalle ecoballe. Un altro obiettivo storico". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)