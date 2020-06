Scuola: De Luca, Azzolina ha marginalizzato problemi scuola rispetto a interessi politica politicante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è stato definito l’organico dei docenti o del personale Ata e quello amministrativo. Non ci sono fondi sufficienti per edilizia scolastica, si scaricano responsabilità su presidi e dirigenti scolastici. Per queste ragioni nostro dissenso e critica ferma a ministro pubblica istruzione che ha consentito che i problemi della scuola divenissero marginali rispetto a interessi della politica politicante". Lo ha dichiarato in una diretta social il presidente della Campania Vincenzo De Luca. (Ren)