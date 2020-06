Campania: De Luca, turismo sanitario cambia rotta, ora vengono a farsi curare in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il flusso di pazienti che vanno altrove a curarsi s’è quasi fermato. Vengono dal Nord a curarsi in Campania, abbiamo ospedali sicuri ed eccellenze nei nostri medici, chirurghi e ricercatori. Una bella sfida che stiamo vincendo. Abbiamo deciso con il Pascale di regalare una scheda ai pazienti oncologici per visite a musei e aree archeologiche della nostra Regione. Avrà anche la possibilità di monitorare per via telematica le condizioni di salute dei pazienti". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)