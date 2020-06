Campania: De Luca, 5 mln per la cultura, a Paestum concerto con Riccardo Muti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Investiremo cinque milioni per la cultura, gireremo tutta la Regione e faremo importanti iniziative al teatro San Carlo di Napoli e al Verdi di Salerno. Abbiamo presentato “Le vie dell’amicizia” in collaborazione con il festival di Ravenna. Riccardo Muti terrà un concerto nell'area archeologica di Paestum per ricordare il coraggio di una donna curda straziata dall'Isis e del soprintendente di Palmira che ha pagato con la vita la difesa del patrimonio archeologico del suo territorio". Lo ha detto Vincenzo De Luca governatore della Campania in una diretta social. (Ren)