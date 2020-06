Campania: Pionati (Adc), solo dopo cinque anni De Luca si è accorto di Mondragone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che Mondragone fosse un punto critico, era noto a tutti. Ora scopriamo che De Luca, troppo impegnato nelle sue sceneggiate, per cinque anni non se ne è occupato per nulla. Il suo modello è sempre lo stesso: molte chiacchiere e zero fatti. Invece di giocare alla guerra de luca garantisca una campagna di tamponi a tappeto: il virus non si ferma con le battute e di Mondragone, in Campania, possono essercene altre". Lo ha affermato in una nota, il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati. (Ren)