Campania: Gallo (M5s), buco nero su appalti sanità, procura faccia chiarezza

- "La prima puntata dell'inchiesta di Fanpage.it sugli appalti pubblici in Campania durante la pandemia da Coronavirus lascia increduli". Lo ha dichiarato Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura del Movimento 5 stelle della Camera dei deputati. "All'Ospedale del Mare di Napoli - ha proseguito Gallo - dove è stato costruito l'ospedale prefabbricato costato 8 milioni di euro, i lavori sarebbero partiti prima ancora che alla ditta fosse chiesta un'offerta economia da parte della Asl. Ma come è possibile? Siamo evidentemente davanti ad un buco nero rispetto alla gestione degli appalti da parte della Regione Campania. La magistratura faccia immediatamente luce su cosa è avvenuto all'Ospedale del Mare, c'è un bisogno urgente di trasparenza e accertamento della verità su come sono stati spesi i soldi dei cittadini durante l'emergenza Coronavirus. Da quanto si apprende dal lavoro di Fanpage.it una figura chiave delle opere realizzate in Campania sarebbe Crescenzo De Stasio, ex manager della Siram attualmente agli arresti domiciliari per un'inchiesta della Procura di Palermo sulle tangenti nella sanità siciliana che lo vede coinvolto. La gestione De Luca sulla Sanità fa acqua da tutte le parti, dal chiusura e smantellamento degli ospedali di prossimità, allo spreco di risorse, ad una sanità politicizzata. Il mio appello va alle Procure, fatti come quello documentato da Fanpage.it devono essere accertati", ha concluso l'esponente del M5s. (Ren)