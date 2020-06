Regionali: Scalfarotto (Iv), 20 anni fa Fitto già sonoramente bocciato da pugliesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'ufficialità della candidatura di Raffaele Fitto a presidente della regione Puglia per l'intero centrodestra, il suo avversario, Ivan Scalfarotto, sostenuto da Italia viva, +Europa e Azione scrive su Twitter che Fitto è "uno che i pugliesi hanno già sonoramente bocciato dopo averlo visto all'opera. E parliamo di un'esperienza conclusa vent'anni fa". Il sottosegretario agli Affari esteri aggiunge: "No, grazie. La Puglia merita di meglio". (Rin)