Campania: Caldoro, Regione fa propaganda e non tutela salute, su Ariano e Mondragone errori gravissimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania fa propaganda e non tutela la salute dei cittadini. Ariano Irpino ieri e Mondragone oggi, due zone rosse abbandonate a loro stesse per gli errori della Regione e dell'unità di crisi. Cosi si mettono a rischio i cittadini e aumentano i contagi". Lo ha detto Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio regionale della Campania e candidato presidente. "Sono gravissime - ha rilanciato Caldoro - le responsabilità della Regione e dell'unità di crisi. Su Ariano Irpino ho, dal primo giorno, evidenziato omissioni colpose del vertice della Regione che ha chiuso il Comune per un focolaio e senza garantire le misure sanitarie e di protezione civile necessarie: rafforzare con uomini e mezzi il presidio sanitario e il 118, garantire il percorso triage, informare e disporre controlli severi in uscita ed entrata. Nulla di tutto questo è stato fatto, si è isolata la popolazione e si è generato il panico. Sono aumenti i contagi nell'ospedale, che successivamente si è scoperto il vero focolaio, non era non l'inesistente 'festino di Carnevale'. Oggi a Mondragone gli stessi gravissimi errori. Assenze, omissioni e inadeguatezza quando si interviene. Ancora una volta, infatti, chi firma l'ordinanza si limita a chiudere le persone in casa ma non interviene né sul piano sanitario, né su quello sociale per arginare le difficoltà che stanno vivendo i cittadini. Ad oggi non esiste un centro operativo per garantire assistenza ai cittadini, e le disinfestazioni della zona, non ancora realizzate, sono affidate alla estemporaneità degli Enti locali. Queste scelte mettono a rischio la salute dei cittadini", ha concluso il candidato del centrodestra. (Ren)