Abruzzo: Quaresimale (Lega), al via bando per interventi nascita nuove imprese

- Il consigliere regionale e capogruppo della Lega Pietro Quaresimale ha reso noto oggi che dal prossimo 29 giugno 2020 è possibile presentare le candidature per il bando "Abruzzo Fri Start", gestito dalla Fira (la finanziaria regionale) che prevede interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza. "E' un avviso importante che intende sostenere, mediante la concessione di prestiti, le imprese, con difficoltà nell'accesso al credito, di nuova costituzione o costituite da non oltre 48 mesi incoraggiando così il talento imprenditoriale e l'interesse verso chi intraprende percorsi virtuosi e innovativi. L'agevolazione pubblica - spiega Quaresimale - consiste in un prestito a tasso zero abbinato ad un contributo a fondo perduto per l'attuazione di un progetto di investimento in Abruzzo. Le imprese devono avere sede operativa nel territorio abruzzese al momento dell'erogazione dell'agevolazione". (segue) (Gru)