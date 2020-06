Abruzzo: Quaresimale (Lega), al via bando per interventi nascita nuove imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo strumento ha una disponibilità finanziaria pari a 3.060.354,06 di euro per prestiti e di 874.386,06 di euro per le sovvenzioni. I destinatari finali sono le micro, piccole e medie imprese con una particolare attenzione a quelle con caratteristiche di innovatività e i liberi professionisti in quanto equiparati ad una che al momento dell'erogazione del prestito abbiano la sede legale o una unità operativa nella regione Abruzzo. L'agevolazione consiste in un prestito a tasso zero pari all'80 per cento del progetto d'investimento e di un ammontare compreso tra un minimo di 35.000 euro e un massimo di 120.000 euro e di un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del piano d'investimento presentato. Le candidature potranno quindi essere presentate esclusivamente a partire dalle ore 9 di lunedì 29 giugno 2020 e fino alle ore 12 di mercoledì 29 luglio 2020. (Gru)