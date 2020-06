Napoli: Polizia municipale scopre garage abusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia municipale, appartenenti all'unità operativa Avvocata nell'ambito delle attività territoriali, hanno scoperto in pieno centro un garage completamente abusivo. In via Degli Spadari, angolo Via Salvatore Fusco, Municipalità 2, era in essere un'attività di autorimessa di 200 mq, con sei civici di ingresso, completamente priva di autorizzazione; gli agenti intervenuti hanno contestato diverse sanzioni amministrative in danno del titolare, riservandosi di inviare rapporto gli organi competenti. (Ren)