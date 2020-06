Regionali: Laboccetta (Polo Sud), Caldoro può battere Vincenzo De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Recentissimi sondaggi hanno confermato che il centrodestra campano è in grandissimo recupero. E che Stefano Caldoro può battere Vincenzo De Luca". Lo ha dichiarato Amedeo Laboccetta ex deputato di Napoli del Pdl. "A patto però che la coalizione nella nostra regione ritrovi un clima di sostanziale unità e di leale collaborazione - ha proseguito il presidente di Polo Sud - Spero sinceramente nell'interesse di tutti, e per il rispetto che si deve al corpo elettorale, che gli uomini di Salvini sul territorio la smettano con questo nuovo ed insopportabile tormentone sulle liste opache. Questo giochino lasciamolo ai grillini che sono sempre più a corto di argomenti, e sicuramente destinati ad una assoluta marginalità. Per Berlusconi, Meloni e Salvini tornare a vincere in Campania con Caldoro ed in Puglia con Fitto significa anche che in tutto il Sud non c'è più spazio per le sinistre ed il grillismo. Si organizzi al più presto nella città di Napoli, Capitale del Sud, una Convention di tutti gli amministratori eletti nel Mezzogiorno alla presenza di Berlusconi, Meloni e Salvini. 3 giorni di confronti con le categorie produttive, le forze sociali e sindacali, gli ordini professionali, le associazioni di volontariato, i rappresentanti della scuola e della Università e della Cultura. Il Sud positivo torna protagonista”, ha concluso Laboccetta. (Ren)