Credito: vertenza Banca Popolare di Bari, Pepe denuncia "Abruzzo perde 39 filiali" (2)

- "E che dire della Veco di Martinsicuro, della Selta di Tortoreto, o degli operatori turistici della costa teramana, e non solo, che dopo aver visto svanire nel nulla le promesse delle scogliere - aggiunge ancora Pepe - hanno dovuto anche dire addio ai ripascimenti del 2020. Quella inanellata dalla giunta romana a guida Marsilio è una sequela di fallimenti che sono sotto gli occhi di tutti e che gli 'strilli' e gli 'strepiti' dell'assessore Febbo, che sarà ricordato come colui che ha promosso il mare abruzzese con le immagini delle Maldive, non possono certamente cancellare". "Ora - conclude Pepe - capisco bene che Mauro Febbo, appena autosospesosi dal suo partito, sia impegnato in questioni politiche ben più importanti a Chieti e che non abbia tempo per pensare ai problemi della nostra regione, ma che almeno la smetta di 'arrampicarsi sugli specchi', scaricando le colpe sulle opposizioni, sul governo centrale e su chiunque gli passi a tiro, e abbia almeno l'onestà intellettuale di non far passare una cocente sconfitta per l'intero Abruzzo in una 'vittoria di Pirro' della sua sgangherata maggioranza. Gli abruzzesi aspettano risposte, non scuse, che cambino registro e finalmente si rimbocchino le mani per il bene di questo territorio invece di pensare solo a poltrone, incarichi e lotte intestine di partito". (Gru)