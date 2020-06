Regionali: Laboccetta (Polo Sud), interessante un faccia a faccia tra De Luca e Caldoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo mesi di chiusura forzata ha riaperto i battenti a Napoli il Centro Studi Pietro Golia. E l'ha fatto alla grande, promuovendo un confronto a tutto campo tra due ex governatori della Campania: Antonio Bassolino e Stefano Caldoro". Lo ha dichiarato l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Le riflessioni e le analisi di due autorevoli opinionisti del calibro di Marco Demarco, direttore editoriale del Riformista, e di Alessandro Sansoni, direttore di CulturaIdentità - ha proseguito il presidente di Polo Sud - hanno permesso a Bassolino e Caldoro di misurarsi in un civile confronto sui temi della politica e della cultura nell'Italia di oggi. Un dibattito che il vasto pubblico presente nella sede del Sodalizio culturale ha molto apprezzato per il taglio ed il tono degli interventi. Abbiamo dato, con la nostra tavola rotonda, dimostrazione che occorre tornare alla civiltà del dialogo. Che il popolo è stufo del clima di veleni, della demagogia e dell'istrionismo che soprattutto i grillini hanno trasferito nella politica e nelle istituzioni. I cittadini italiani chiedono, e giustamente pretendono risposte vere per affrontare il futuro sempre più cupo ed incerto. Nei prossimi giorni chiederò al governatore della Campania Vincenzo De Luca di accettare un faccia a faccia con Stefano Caldoro. Un confronto per far conoscere i rispettivi progetti e le proposte per la Campania del futuro. Sono convinto che De Luca non farà cadere nel dimenticatoio la mia proposta. Scelgano i due contendenti data, location e moderatore. A chi fa Politica per passione basterà assistere ad un confronto che sicuramente sarà di alto livello". (Ren)