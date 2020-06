Coronavirus: De Luca, su focolaio Mondragone (Ce) controllo rigoroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su Mondragone abbiamo, come sempre, agito in tempi immediati". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito al focolaio di coronavirus del Comune del Casertano. "Appena abbiamo avuto notizia di una donna di nazionalità bulgara positiva - ha aggiunto il governatore - abbiamo messo in quarantena le palazzine e abbiamo mobilitato le Forze dell'ordine perché ci fosse un controllo rigoroso anche sulle persone messe in quarantena. Stiamo lavorando per isolare il contagio arrivato dalla Bulgaria o da altre parti del Mondo". "Nelle prossime settimane - ha aggiunto - faremo un controllo a tappeto sugli stagionali che vanno a lavorare nelle campagne soprattutto nei mesi di luglio e agosto". Mi sembra che stiamo reggendo - ha concluso De Luca - dando tranquillità sanitaria, e non solo, alle nostre comunità". (Ren)