Fase 3: Tuccillo (commercialisti), Agenzia entrate sta accreditando contributo fondo perduto

- "Migliaia di aziende stanno ricevendo in queste ore il contributo a fondo perduto accreditato dall'Agenzia delle Entrate con efficacia e tempestività, così come aveva annunciato il direttore Ernesto Maria Ruffini e così come disposto dall'Agenzia delle Entrate della Campania. E' una boccata di ossigeno per tantissime realtà del territorio in uno dei momenti più complicati dal dopoguerra". Lo ha detto Antonio Tuccillo, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord. "Va testimoniata l'efficienza dell'Ade - ha proseguito Tuccillo - e va dato merito a chi lavora, quindi, a tutta la dirigenza! Se avessimo avuto pari tempestività in altri Enti il nostro Paese sarebbe già in ripresa. Ci saremmo aspettati lo stesso impegno da parte degli Istituti bancari (per i prestiti con le garanzie messe a disposizione dallo Stato) e dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, per quanto riguarda l'erogazione delle indennità di cassa integrazione per i lavoratori dipendenti. La situazione è drammaticamente delicata, e qualsiasi errore o ritardo può portare alla scomparsa di tante aziende del nostro tessuto imprenditoriale. Questo non ce lo possiamo permettere e, per evitarlo, è necessario uno sforzo congiunto di tutta la società civile, perché ogni impresa 'persa' rappresenta perdita di posti di lavoro, mancanza di opportunità professionali e l'inevitabile sconfitta delle capacità imprenditoriali", ha concluso Tuccillo. (Ren)