Sardegna: accordo Regione-Città Metropolitana sui cambiamenti climatici

- La regione Sardegna "intende collaborare con gli enti locali per definire la propria strategia e i propri criteri di intervento con l'obiettivo di ridurre gli impatti negativi del cambiamento climatico sull'ambiente e sui settori economici prioritari: cominciamo con la Città metropolitana di Cagliari per la sua importanza strategica sul piano regionale". Lo ha detto l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente della Sardegna, Gianni Lampis, commentando l'accordo di collaborazione firmato, questa mattina nella sede dell'assessorato regionale, col sindaco metropolitano Paolo Truzzu. L'accordo ha per oggetto l'attuazione del progetto "Life master adapt" e della Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Sracc) e prevede impegni per lo sviluppo di strategie, l'individuazione di specifici obiettivi ed azioni, tramite un processo partecipativo. (segue) (Com)