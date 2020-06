Abruzzo: al via lavori per nuova cabinovia a dieci posti a Roccaraso, pronta in autunno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un impianto strategico per il nostro comprensorio - ha sottolineato Mauro Del Castello, amministratore delegato della Sifatt - quest'intervento rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di ammodernamento degli impianti, di potenziamento del sistema d'innevamento programmato e di creazione di nuovi servizi che da anni portiamo avanti con costanza. Voglio sottolineare che stiamo realizzando la quinta cabinovia all'interno di un'area sciistica di oltre 100 chilometri di piste, coperte quasi interamente dal sistema d'innevamento programmato. Un investimento importante che ci permetterà di essere competitivi anche d'estate, considerato che la domanda turistica legata alle bike e all'escursioni in quota è sempre crescente. Da anni - ha aggiunto l'Ad Mauro Del Castello - stiamo lavorando affinchè questo comprensorio sia altamente competitivo con quelli alpini. Una politica d'investimenti pluriennali che non si fermerà qui e che sono convinto darà risultati importanti, continuando a trainare anche l'economia di una larga fetta delle aree interne abruzzesi". (Gru)