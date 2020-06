Campania: Ciarambino (M5s), De Luca fa ordinanze spot ma dimentica Mondragone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che sta accadendo in queste ore a Mondragone è l'epilogo di quanto avevamo denunciato fin dal primo giorno, quando con i nostri attivisti sul posto abbiamo dimostrato l'assoluta assenza di qualunque forma di controllo". Lo ha affermato in una nota il capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino: "Non è stata messa in campo alcuna misura di carattere sanitario, né è stato previsto il coinvolgimento, che sarebbe stato più che opportuno, della Protezione civile. E' la dimostrazione che le ordinanze di De Luca sono solo spot sulla carta, conditi da metafore buone per le sue dirette e per ispirare le gag di Crozza, e che se in questa regione stiamo uscendo da questa emergenza non con le ossa rotte, è solo per il senso di responsabilità dei nostri cittadini". (segue) (Ren)