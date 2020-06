Campania: Ciarambino (M5s), De Luca fa ordinanze spot ma dimentica Mondragone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha proseguito: "Bisognava prevedere una task force operativa sul territorio, con mediatori culturali ed esperti che intervenissero anche sul piano sociale, oltre che su quello sanitario. E non parliamo con il senno di poi, ma in linea con una delle tantissime proposte che abbiamo prodotto nella fase più acuta dell'emergenza sanitaria". Infine Ciarambino ha spiegato: "Fare un provvedimento e poi abbandonare una comunità a se stessa è il leit motiv della gestione dell'emergenza da parte di De Luca. Di cittadini malati e abbandonati nelle loro abitazioni ne abbiamo perso il conto. E oggi, a causa dell'arroganza mista alla distrazione da campagna elettorale del governatore uscente, si rischia di far estendere un focolaio che poteva essere contenuto facilmente e con misure adeguate, mettendo a serio rischio un'intera comunità". (Ren)