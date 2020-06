Molise: Manzo (M5s) su vicenda Acqua alla Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultima seduta del consiglio regionale "ho chiesto ed ottenuto l'immediata discussione dell'atto e la risposta della giunta, affidata all'assessore Niro, che ha confermato le azioni mai messe in campo: mancano dati certi sulla quantità disponibile della risorsa acqua, nonché una strategia politica e la relativa programmazione integrata". Lo sostiene oggi Patrizia Manzo (M5s) consigliere regionale del Molise. "È emerso chiaramente - spiega Manzo - che nulla è stato fatto per risolvere una questione che ci trasciniamo da 42 anni: gli accordi sottoscritti nel 1978 e ratificati nel 1989 tra le regioni Molise e Puglia non sono stati altro che belle parole. Che, pur anticipando un valore solidaristico di cui andare fieri, sia chiaro, non sono mai state concretizzate. Chiacchiere, seppur oggetto di atti ufficiali: l'acqua ceduta alla Puglia, da allora ad oggi, non è stata mai oggetto di alcun ristoro in termini infrastrutturali, nonostante le due mozioni (del 2015 e del 2017) votate all'unanimità nella passata legislatura. Nel labirinto di normative, decreti e direttive europee che sono intervenuti nel frattempo - per garantire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento dei corpi idrici - grazie all'interpellanza che ho presentato cinque mesi fa, si è finalmente capito che per le giuste e legittime richieste della Regione Molise dovremo attendere la revisione del piano di gestione, che avverrà alla fine del 2021". (segue) (Gru)